🔥 Vente flash : OnePlus 7 Gris 256Go à 410€ au lieu de 557€

La montée en gamme de OnePlus

OnePlus 7 : une fiche technique impressionnante

Le constructeur chinoiss'est imposé en quelques années comme l'un des leaders du marché du smartphone dans le monde. La marque a réussi, à la manière d'un Apple, à créer une large communauté de fans fidèles et dévoués, attirés par des appareils haut de gamme, à la pointe de la technologie et à des prix jusqu'à deux fois moins cher que la concurrence.Profitez dès à présent duà un prix de seulement 410€ au lieu de 557€ durant quelques jours seulement chez Gearbest . Pour profiter de ce tarif, il vous suffit de saisir lors de la validation de votre commande le code promoet à vous le meilleur de la technologie signée OnePlus.Avec le OnePlus 7, le constructeur chinois présente ce qui se fait de mieux en 2019, tant en termes de design que de performances. Pour cet appareil, OnePlus adopte la mode des écrans larges avec une taille de 6,4 pouces, sans bordures. Le capteur d'empreintes est intégré sous l'écran pour une utilisation plus naturelle.Évidemment OnePlus ne s'est pas contentée de l'esthétique et propose une fiche technique à faire pâlir les smartphones haut de gamme concurrents. La marque a intégré le processeur Snapdragon 855 de Qualcomm, ni plus ni moins que le plus puissant disponible aujourd'hui dans l'univers Android, associé à 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage.Pour la partie photo et vidéo, OnePlus a fait le choix d'un module double objectif avec une caméra de 48 mégapixels et une autre de 5 mégapixels. Le capteur avant est lui de 16 mégapixels pour des selfies et des appels visio en haute résolution.