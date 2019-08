🔥 Mini PC Intel NUC i3 SSD 256G à 362€ au lieu de 452€

Mini-PC pour maxi performances

Un PC complet qui tient dans la main

Ce n'est pas la taille qui compte, la preuve avec le. Ce boitiercontient juste le matériel qu'il faut pour s'utiliser dès la sortie du carton. La baie de stockage embarque ainsi un SSD de 256 Go pour installer votre OS favori, que ce soit Windows ou une distribution GNU/Linux. Des barrettes de mémoire sont aussi préinstallées avec 8 Go de RAM DDR4.Cette configuration basique peut bien entendu être modifiée selon vos goûts, c'est l'essence même des mini-PC NUC. Et pas d'inquiétude sur la provenance du matériel : même s'il est importé, l'alimentation et les connecteurs sont adaptés à un usage européen.Si certains éléments du NUC 8i3BEH sont modifiables, d'autres sont figés. La carte-mère intègre ainsi un processeur Intel Core i3-8109U avec un IGP Iris Plus 655. De quoi faire tourner la plupart de vos programmes sans coup férir !Et n'ayez pas d'inquiétudes quant à la taille réduite du mini-PC NUC : il embarque de nombreux ports. Entre les, vous aurez de quoi brancher tout votre matériel sans problème. Au besoin, une puce Bluetooth 5.0 est aussi intégrée.Ce petit joujou idéalement taillé pour la bureautique et le multimédia passe actuellement àsur Gearbest au lieu de 452€. Vous réalisez ainsi pas moins de 90€ d'économies. Seul bémol : le temps de livraison qui est environ de 15 jours. Mais l'attente en vaut largement le coup !Vous l'aurez compris, si vous cherchez une unité centrale discrète, efficace et abordable il faut absolument saisir ce bon plan. La vente flash se termine bientôt, il serait dommage de passer à côté.