French Days : ces 6 promos Amazon disparaissent ce soir !

Parce qu'on n'a jamais trop de place pour des fichiers multimédias, surtout en mode nomade, pourquoi ne pas craquer pour ce disque dur externe de la marque WD Elements avec un espace de 5 To pour seulement 98€ en ce moment chez Amazon ?

Il n'y a pas plus simple produit que celui-ci : il suffit de le brancher sur un port USB de votre ordinateur (USB 3.0 ou 2.0) pour afficher les fichiers qui y sont. Si vous avez de l'USB 3.0 (reconnaissable au liseré bleu sur la fiche) la lecture et le transfert de données sera plus rapide : environ 130 Mo/s.

Et si vous le branchez sur votre Smart TV vous pourrez même lire vos vidéos, photos et musiques directement sur le lecteur de celle-ci.