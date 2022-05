Deux Portal TV pour le prix d'un : c'est une promo French Days Darty !

En connectant votre compte Facebook à Portal TV, vous aurez donc accès à toute votre liste de contacts Messenger et WhatsApp. Via la télécommande livrée avec le produit vous allez donc pouvoir choisir un contact en ligne et lancer l'appel depuis votre TV. L'appareil se branche en HDMI sur celle-ci et est alimentée en USB-C.

La caméra est dotée de huit micros afin de bien capter votre voix pour que cela reste le plus audible possible pour vos interlocuteurs. Et vous pouvez, en appel, utiliser les mêmes filtres que sur Messenger, à savoir changer le fond ou encore votre tête.

La caméra est intelligente et peut zoomer/dézoomer automatiquement en fonction du nombre de participants à l'appels (jusqu'à 8 sur Messenger, 4 sur WhatsApp). Il y a même une fonction pour focaliser la caméra sur une personne en particulier, celle qui parle, et la caméra ne suit qu'elle.

En plus des appels la Portal TV embarque quelques fonctions sympathiques comme le Bluetooth qui la transforme en enceinte connectée. Ou encore le mode Story Time qui permet de jouer avec les filtres, ce qui va plaire aux plus jeunes.