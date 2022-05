Prix choc sur la tablette Samsung Galaxy Tab S7 FE

Avec la Samsung Galaxy Tab S7 FE, le constructeur a souhaité s'adresser à tous les publics et propose une tablette de très belle facture, à la fois en terme de design mais aussi de performances.

L'appareil propose un écran de 12,4 pouces aux bordures réduites avec une définition de 2560 x 1600 pixels pour profiter de polices lisibles mais aussi de tous vos contenus vidéo en haute définition. Au dos, vous pourrez également retrouver un stylet prêt à vous assister dans votre prise de notes mais aussi dans vos projets créatifs du moment.

Avec son processeur Snapdragon 8 coeurs, 4 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage, la Samsung Galaxy Tab S7 FE permet d'utiliser n'importe quelle application disponible sur le Play Store. La tablette, sous Android, propose également le mode DeX, une interface plus proche d'un PC de bureau qui vous permet d'utiliser un clavier et une souris et d'ouvrir plusieurs applications sur l'écran en multitâche pour travailler plus efficacement en mobilité.

Avec sa batterie de 10090 mAh, Samsung vous permet d'utiliser votre tablette tactile durant 14 au maximum sur une seule charge. A raison de quelques sessions d'utilisation par jour, la Samsung Galaxy Tab S7 FE peut tenir plusieurs journées avant d'avoir besoin de repasser sur une prise électrique.

Si vous souhaitez simplement poser votre appareil pour regarder un film ou une série dans le train, et protéger en même temps votre tablette, Boulanger vous propose dans son pack un étui parfaitement adapté aux dimensions de la tablette.