OPPO Band Sport : vous ne trouverez pas ce bracelet connecté moins cher ailleurs !

Après avoir évoqué l'offre promotionnelle d'Amazon, faisons un détour par les points forts du OPPO Band Sport.

Commercialisé il y a moins d'un an, la version Sport du OPPO Band est un bracelet connecté qui est équipé d'un écran AMOLED de 1,1 pouce avec une résolution de 126 x 294 pixels. Tournant sous le système d'exploitation RTOS, l'objet connecté embarque également une batterie de 100 mAh lui permettant d'être autonome pendant une durée maximale de 12 jours.

Compatible avec le Bluetooth 5.0, le OPPO Band Sport peut être relié en sans-fil avec un smartphone qui dispose de l'OS mobile Android (6.0 ou version ultérieure).

Côté capteurs, on retrouve notamment l'accéléromètre et la boussole électronique, le capteur de lumière ambiante, l'analyse du sommeil, le podomètre, le capteur de rythme cardiaque, le cardiofréquencemètre et le capteur SpO2.

Enfin, 12 modes d'entraînement comme la course à pied, la course cardio, la marche, le cyclisme, le vélo elliptique, le rameur et la natation sont disponibles.