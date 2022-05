French Days : les promos folles sur le high-tech à saisir ce weekend !

Les French Days font de la résistance. En effet, après trois intenses journées de remises en tout genre et de promotions par centaines, l'opération commerciale se poursuit durant tout le week-end pour permettre aux retardataires d'eux-aussi se faire plaisir sans trop dépenser.

Si vous cherchez un nouveau smartphone pour remplacer votre modèle actuel qui tire la langue, un téléviseur 4K de grande taille pour enfin profiter de chaque détail de vos contenus préférés, ou d'un PC portable flambant neuf et ultra-performant pour travailler et/ou jouer, vous êtes clairement au bon endroit et au bon moment.

Pour profiter des offres des French Days, rien de plus simple puisque l'ensemble des revendeurs en ligne participent jusqu'à lundi à l'évènement.

On peut évidemment citer Amazon, qu'il s'il n'est pas français, joue le jeu et met son imposant catalogue à rude épreuve avec des prix tirés vers le bas sur des centaines de références. Pas forcément facile de choisir, on vous comprend, mais fort heureusement nos sélections actualisées en temps réel tout le week-end sont là pour vous aider à vous y retrouver.

Parmi les autres grands noms du e-commerce à ne pas prendre de repos, on retrouve également Cdiscount. Déjà très actif durant ces trois premiers jours de French Days, le groupe bordelais va une fois encore faire preuve d'audace avec des tarifs sacrifiés sur une large partie de son catalogue

Les deux enseignes Fnac-Darty vont également se mettre en quatre pendant que vous vous reposer pour vous proposer des offres chocs sur leurs produits de prédilection, à savoir les téléviseurs, l'électronique avec notamment une belle sélection de casques et d'écouteurs sans-fil mais aussi les objets connectés pour la maison comme les enceintes portables. Vous pourrez bien évidemment commander en ligne mais aussi récupérer votre commande immédiatement auprès du magasin le plus proche de chez vous pour en profiter dès ce week-end.

Rue du Commerce est enfin à l'honneur avec une excellente sélection de smartphones, de casques et d'écouteurs et d'accessoires pour votre PC, comme des casques gamer, des claviers et des souris adaptés aux besoins des joueurs et bien évidemment délestés de plusieurs dizaines d'euros pour vous équiper sans amoindrir votre compte en banque.