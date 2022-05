Pour les French Days, offrez vous une barre de son Samsung à prix fou

Une barre de son est un accessoire quasiment indispensable pour un téléviseur. En effet elle permet d'améliorer grandement la qualité du son ainsi que la puissance de celui-ci pour que vous puissiez profiter pleinement de vos films, séries et jeux vidéo. Et si vous en cherchiez une à bas pris, Cdiscount exauce vos souhaits avec ce modèle Samsung HW-K335 à seulement 79€.

Il s'agit d'une barre de son 2.1, c'est à dire qu'elle diffuse du son en stéréo et le .1 indique qu'elle est accompagnée d'un caisson de basses. Il est à placer à côté de la barre afin de donner plus de rondeur au son et bien entendu plus de graves.