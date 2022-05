Cette serrure connectée profite d'une belle réduction pour les French Days

La Nuki Smart Lock 3.0 est une serrure au design très travaillé, qui habille élégamment votre porte. Elle s'installe en quelques minutes seulement et il suffit de retirer le barillet de votre serrure actuelle pour le placer ensuite dans l'accessoire. Pas besoin d'être un expert en bricolage, la mise en place est aisée et adaptée au plus grand public.

Un bouton vous permet d'ouvrir votre porte automatiquement en appuyant dessus. Un éclairage LED vous permet également de savoir si votre porte est entrouverte d'un simple coup d'oeil ou tout simplement les piles électriques doivent être remplacées. Une application mobile vous permet également d'accéder à tous les paramètres de votre appareil, grâce à sa connexion Bluetooth.

La Nuki Smart Lock 3.0 est également une serrure intelligente, qui se base sur la position GPS de votre téléphone pour ouvrir la serrure une fois arrivés devant la porte, et ce automatiquement. Pratique quand vous avez les mains prises ou que vous rentrez des courses les bras chargés de paquets. L'appareil propose également des modes de verrouillage immédiats après fermeture ou la nuit, pour garantir la sécurité de votre foyer. Plus de risques d'oublier vos clés, la serrure Nuki s'occupe de tout.