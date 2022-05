Profitez d'une promo de 50% sur cette enceinte connectée Amazon !

En ce qui concerne les abonnés Amazon Prime (essai offert puis 5,99 €/mois), les avantages seront nombreux ! À commencer par la livraison prioritaire sous un jour ouvré. De plus, les adhérents peuvent régler l'Echo Dot 4 en quatre fois, soit 7,50 € par échéance (et sans frais additionnels). Ils auront bien évidemment accès à d'autres remises exclusives et aux services Prime Video, Amazon Music ou encore Prime Gaming.