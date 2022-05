French Days : baisse de prix dingue sur un écran LG UltraWide 29" chez Amazon

L'écran LG 29WL50S-B affiche une résolution de 2560 x 1080 en 21:9, c'est à dire de la Full HD. Vous pouvez régler la fréquence de rafraîchissement à 75Hz pour vos jeux et vidéos si votre PC peut le supporter. Et l'écran dispose d'une latence de 5 milliseconde. À noter que la dalle est une AH-IPS et propose une meilleure luminosité ainsi que des angles de vision plus larges.

Le moniteur supporte également l'HDR10 et est compatible FreeSync. Il embarque également une option FlickerFree afin d'éviter les scintillements et ainsi préserver vos yeux.

Pour ce qui est de la connectique il propose deux ports HDMI ainsi qu'une prise casque. Et il dispose de deux haut-parleurs de 5W RMS auquel vous allez vite ajouter vos propres écouteurs.