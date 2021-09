La caméra connectée Xiaomi Mi 360° est vraiment moins chère pour les French Days Cdiscount

Cette caméra connectée de la marque Xiaomi dispose essentiellement d'une résolution de 1920 x 1080 pixels, d'un codage vidéo H.265, d'un angle de vue de 110 degrés et d'un degré d'inclinaison de 108 degrés.

L'appareil embarque aussi une mémoire extensible par carte microSD (jusqu’à 32Go), une vision nocturne améliorée en faible luminosité, une détection humaine IA, une vitesse de lecture rapide et un chiffrement complet pour la protection de la vie privée.

L'objet connecté prend en charge le Google Assistant et Alexa et est compatible avec les systèmes Android et iOS.