La clé USB 3.1 SanDisk Ultra Fit 128 Go au meilleur prix pour les French Days Amazon

Donc, la SanDisk Ultra Fit profite d'un design plug-and-play lui permettant de fonctionner sur tous les ordinateurs, TV, tablettes, systèmes audio et bien plus encore sans avoir besoin d'installer un logiciel. Elle est logiquement rétrocompatible avec les ports USB 2.0 et 1.0. Par ailleurs, l'application SanDisk SecureAccess est de la partie pour protéger vos fichiers via le chiffrement AES 128-bits inclus. Enfin, le logiciel RescuePRO Deluxe sert à restaurer les fichiers supprimés par mégarde.