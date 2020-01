Soldes 2020 : les meilleures promos sur les formations en ligne

Renforcez vos compétences pas à pas

Notre sélection de 4 excellentes formations Udemy

Udemy est une plateforme qui propose divers cours en ligne bien ficelés, pour découvrir ou se perfectionner dans différents domaines liés au monde de l'informatique. Les formations se déroulent sous forme de vidéos à la demande, accessibles en illimité sur votre mobile ou votre téléviseur. L'enseignement est ainsi progressif et permet à chacun d'avancer à son propre rythme.Les cours sont élaborés par des professionnels spécialisés dans un ou plusieurs secteurs. Pour chacune des formations suivies, Udemy vous enverra un certificat de fin de parcours que vous pourrez faire valoir sur votre CV.Notez que, pour tous les cours dispensés, vous pouvez consulter une vidéo de présentation réalisée par le formateur qui vous en apprendra plus sur le contenu enseigné et la méthode employée. Si, par la suite, le cours se révélait décevant, Udemy sécurise votre achat en vous laissant la possibilité de vous faire rembourser pendant un mois.Commençons cette sélection des meilleures offres de formation Udemy avec un cours dédié au codage et intitulé : « Apprendre la programmation en C : cours complet ». Habituellement vendu à 199,99 €, la formation bénéficie donc d'une incroyable remise de 95 % ! Grâce à ce pack très complet, vous apprendrez à coder des logiciels et à créer des programmes en C. Une fois la formation terminée, vous serez ainsi en mesure d'utiliser des boucles, des tableaux et des pointeurs, de créer des modules et aurez le plaisir, plus globalement, de maîtriser les bases de la programmation informatique. Ce cours est dispensé par Arnaud Mercier, ingénieur informatique passionné par le codage et le développement.La deuxième offre de formation qui a retenu notre attention est celle du « Hacking Éthique : Sécurité des réseaux ». Elle a été créée par Michel Kartner, fondateur duet de, consultant en sécurité informatique et auto-entrepreneur. Dans cette formation, vous apprendrez les éléments clés de la sécurité réseau dans le but de vous prémunir des attaques malveillantes. Une fois que vous aurez parfaitement compris le fonctionnement des protocoles réseau, vous serez apte à gérer vous-même vos différentes installations et serez enrichi d'une culture et de compétences nouvelles sur l'univers informatique. Cette formation qui coûtait initialement 149,99 € est en ce moment soldée à plus de 90 % pour afficher un prix de seulement 9,99 €.Notre troisième coup de cœur concerne un cours très pratique qui vous permettra de maîtriser un logiciel prodigieux, mais assez difficile à prendre en main : Photoshop. La formation est dispensée par Antoine Defarges, illustrateur indépendant, fondateur de Headbang Design et auteur de nombreux articles spécialisés qui est aussi un formateur professionnel confirmé, bénéficiant d'une solide expérience dans l'enseignement. Le cours s'adresse à un public de débutants jusqu'à des niveaux intermédiaires. Il vous apprendra à appréhender Photoshop pas à pas pour maîtriser les principales techniques du logiciel. Comme les autres packs de cours, la formation à Photoshop est accessible à 9,99 €.Nous finissons cette sélection des offres de formation Udemy en nous penchant sur un domaine en plein essor, celui de l'IA ou intelligence artificielle. Le cours vous propose de créer vous-même une IA en utilisant les Data Sciences, l'apprentissage automatique et le Deep Learning. Pour élaborer ce cours, trois experts et formateurs, Hadelin de Ponteves, Kirill Eremenko et Charles Bordet ont travaillé de concert pour vous offrir un enseignement ultra complet et d'une grande qualité. À la fin de cette formation, le fonctionnement de l'intelligence artificielle et la conception de modèles de ce type n'auront plus de secret pour vous. D'ordinaire vendue à 199,99 €, l'économie réalisée en achetant aujourd'hui la formation « IA de A à Z » sera de 95 %.Ne passez pas à côté de ces offres de formations accessibles encore quelques heures à moins de 10 € !