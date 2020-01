Formation en ligne : toutes les bases de la sécurité informatique pour seulement 9,99€

Une offre à - 93 %

C'est donc une réduction assez exceptionnelle que propose actuellement Udemy sur cette formation de sécurité informatique puisqu'elle est vendue 93 % de moins que d'ordinaire et ainsi est accessible à seulement 9,99 €.Ce cours est un premier volume sur ce thème et présente donc les bases de la sécurité informatique. Il vous apprendra plus particulièrement à maîtriser des attaques Brute Force.La formation ne nécessite pas de prérequis spécifique mais demande une bonne compréhension générale de l'Internet et des systèmes d'exploitation OS et Linux. Elle est donc accessible à tous les particuliers désireux d'élargir leur champ de connaissances, comme aux professionnels de l'informatique qui cherchent à asseoir leurs compétences en matière de sécurité.Le cours « Les bases de la sécurité informatique - Maîtrise des attaques Brute Force » se déroule sous forme de séquences vidéo d'une durée de 5 heures qui sont disponibles à la demande en illimité. Vous pourrez ainsi les consulter sur votre mobile ou votre téléviseur. En plus de ces vidéos, vous approfondirez et testerez vos connaissances grâce à de nombreux exercices. Cette formation a été élaborée par Jordan Assouline, ingénieur DevOPS spécialisé Système, Réseau et Cloud Computing et formateur professionnel.Pour tranquilliser ses élèves, Udemy a mis en place une garantie « satisfait ou remboursé » de 30 jours qui vous permet de vous faire rembourser de la totalité de vos dépenses si jamais vous n'étiez pas conquis par cette formation. Le site a également la bonne idée d'offrir un certificat de fin de formation à tous ses étudiants, un document que vous pourrez mettre en valeur dans votre CV.Attention, il ne vous reste plus que 3 jours pour profiter de cette promotion sur le site d'Udemy.