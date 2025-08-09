Avec l’offre RAT+ Ciné Séries de Canal+, les moins de 26 ans peuvent profiter d’un bouquet exceptionnel regroupant les plus grandes plateformes et chaînes, le tout à prix réduit. Entre cinéma récent, séries incontournables et documentaires exclusifs, la formule a de quoi séduire tous les profils. Dans notre comparatif des meilleures plateformes de streaming, cette diversité de contenus figure parmi les critères les plus appréciés des utilisateurs.

Pensée pour combler toutes les envies, cette formule donne accès à Netflix Standard avec publicité, Apple TV+, Paramount+ et Max, en plus des chaînes Canal+ et Ciné Séries. C’est l’assurance de trouver chaque semaine des nouveautés, qu’il s’agisse de blockbusters tout juste sortis en VOD, de séries originales saluées par la critique ou de documentaires captivants. L’intégration de ces services dans un seul abonnement simplifie la gestion des comptes et permet de tout centraliser sur myCANAL, accessible sur TV, smartphone, tablette ou ordinateur.

Côté avantages, l’offre brille par son rapport qualité/prix imbattable pour les moins de 26 ans, son catalogue varié et l’accès simultané sur plusieurs écrans. Elle permet aussi de partager facilement l’expérience avec des proches grâce aux options multi-utilisateurs incluses sur certaines plateformes. Le tarif réduit de 19,99 €/mois au lieu de 34,99 € rend cette formule particulièrement attractive pour l’été 2025, période propice aux longues soirées cinéma ou aux sessions de binge-watching.

On notera toutefois que Netflix est inclus en version avec publicité, et que certaines options premium (comme Netflix sans pub ou en 4K) peuvent nécessiter un supplément. Malgré cela, pour qui cherche un accès clé en main au meilleur du streaming, l’offre RAT+ Ciné Séries représente une opportunité rare, surtout à ce prix et jusqu’au 12 août 2025.