Cet été, offrez-vous un pass illimité vers le meilleur du cinéma, des séries et du sport avec les offres Canal+ réservées aux moins de 26 ans. Des blockbusters aux compétitions mythiques, tout est réuni pour des soirées inoubliables… à prix réduit.
Canal+ propose cet été une opportunité idéale pour profiter pleinement de ses contenus à prix mini grâce à ses formules -26 ans. L’offre RAT+ Ciné Séries permet d’accéder à une sélection prestigieuse de chaînes et plateformes comme Netflix, Apple TV+, Paramount+ ou encore Max, pour varier les plaisirs entre films cultes, nouveautés, séries originales et documentaires exclusifs. À seulement 19,99 €/mois au lieu de 34,99 €, cette formule inclut également le meilleur du cinéma et des productions Canal+, le tout accessible sur TV, ordinateur, smartphone ou tablette. Un bon plan parfait pour diversifier ses soirées d’été, seul, en famille ou entre amis
Pourquoi choisir l'offre Rat+ Ciné Séries ?
- Accès à Netflix, Apple TV+, Paramount+ et Max
- Cinéma, séries et documentaires variés
- Tarif spécial -26 ans à 19,99 €/mois
Une formule pensée pour les jeunes passionnés de cinéma et de séries
Avec RAT+ Ciné Séries, les moins de 26 ans accèdent à un catalogue complet mêlant créations originales Canal+, blockbusters récents et productions internationales via Netflix, Apple TV+, Paramount+ et Max. Une offre idéale pour enchaîner les soirées films et séries, tout en profitant de contenus variés à prix réduit. Comme on peut le voir dans notre comparatif des meilleures plateformes de streaming, Canal+ figure parmi les choix les plus complets du marché pour combiner divertissement et nouveautés.
- moodRemboursement sous 30 jours
- devices2 connexions simultanées
- live_tvQualité vidéo : Ultra HD (4K)
- downloadLecture hors ligne disponible
- escalator_warningEspace enfant disponible
Un accès complet au meilleur du divertissement
Avec l’offre RAT+ Ciné Séries de Canal+, les moins de 26 ans peuvent profiter d’un bouquet exceptionnel regroupant les plus grandes plateformes et chaînes, le tout à prix réduit. Entre cinéma récent, séries incontournables et documentaires exclusifs, la formule a de quoi séduire tous les profils. Dans notre comparatif des meilleures plateformes de streaming, cette diversité de contenus figure parmi les critères les plus appréciés des utilisateurs.
Pensée pour combler toutes les envies, cette formule donne accès à Netflix Standard avec publicité, Apple TV+, Paramount+ et Max, en plus des chaînes Canal+ et Ciné Séries. C’est l’assurance de trouver chaque semaine des nouveautés, qu’il s’agisse de blockbusters tout juste sortis en VOD, de séries originales saluées par la critique ou de documentaires captivants. L’intégration de ces services dans un seul abonnement simplifie la gestion des comptes et permet de tout centraliser sur myCANAL, accessible sur TV, smartphone, tablette ou ordinateur.
Côté avantages, l’offre brille par son rapport qualité/prix imbattable pour les moins de 26 ans, son catalogue varié et l’accès simultané sur plusieurs écrans. Elle permet aussi de partager facilement l’expérience avec des proches grâce aux options multi-utilisateurs incluses sur certaines plateformes. Le tarif réduit de 19,99 €/mois au lieu de 34,99 € rend cette formule particulièrement attractive pour l’été 2025, période propice aux longues soirées cinéma ou aux sessions de binge-watching.
On notera toutefois que Netflix est inclus en version avec publicité, et que certaines options premium (comme Netflix sans pub ou en 4K) peuvent nécessiter un supplément. Malgré cela, pour qui cherche un accès clé en main au meilleur du streaming, l’offre RAT+ Ciné Séries représente une opportunité rare, surtout à ce prix et jusqu’au 12 août 2025.