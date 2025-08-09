Le message envoyé par Tokyo est sans équivoque. Avec son Mobile Software Competition Act, le pays donne jusqu'à fin 2025 à Apple pour démanteler l'une des forteresses de son écosystème : le monopole du moteur de rendu WebKit. Actuellement, que vous utilisiez Chrome ou Firefox sur un iPhone, vous naviguez en réalité avec une simple variante de Safari, privée des technologies propres à ses concurrents, comme le moteur Blink de Google mais aussi de technologies intrinsèques à Safari liées à la WebView.

Là où la démarche japonaise se montre particulièrement habile, c'est dans sa capacité à anticiper les parades d'Apple, tirant les leçons des frustrations européennes. Le texte de loi prend soin de barrer la route aux « limitations techniques déraisonnables » ou aux « exigences financières excessives ». Une manière de couper l'herbe sous le pied de la stratégie de « conformité malveillante » reprochée à la firme de Cupertino sur le Vieux Continent.