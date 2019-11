Black Friday : la formation complète Photoshop en promotion chez Udemy

Une offre à moins 80% pour le Black Friday

Apprendre Photoshop avec un professionnel

Photoshop est un logiciel essentiellement destiné à la retouche et au traitement des photos, mais permet également de faire de la création d'images. Très célèbre et ultra pratique, Photoshop est un produit abouti qui nécessite quelques connaissances techniques pour pouvoir être correctement utilisé. Grâce à cette formation complète proposée par Udemy, vous ferez vos premiers pas en toute sérénité pour ensuite progresser à la vitesse de l'éclair.En passant à 9,99€ au lieu de 49,99€, ce cours bénéficie d'une très jolie réduction de 80%. De plus, vous ne prenez aucun risque en achetant cette formation Photoshop, puisque Udemy s'engage à vous rembourser si vous n'en êtes pas satisfait les 30 premiers jours.En achetant la formation complète Photoshop, vous apprendrez de façon progressive à maîtriser les fondamentaux du logiciel pour devenir rapidement autonome. Ainsi, vous saurez par exemple utiliser tous les calques du logiciel, mais aussi les outils de peinture, pourrez personnaliser les créations graphiques ou encore modifier les valeurs des photos...Antoine Defarges, le formateur qui dispense ce cours, est un illustrateur indépendant qui a enseigné les techniques de Photoshop en école. Il a également publié nombre d'articles sur le sujet ainsi que deux livres, et a enregistré une trentaine de formations vidéo. Pour débuter ce cours, il vous faudra simplement installer Photoshop ou une version démo, sur un PC ou un Mac.Grâce à ce cours accessible en vidéo à la demande, ne soyez plus freiné dans vos projets et offrez-vous un savoir nouveau pour plus de liberté.