🔥 Word, Excel, PowerPoint, Outlook : maîtrisez la suite Microsoft Office pour la rentrée !

Se former à la suite Microsoft Office avec Udemy

À lire aussi : Découvrez toutes les promotions Udemy du moment

Microsoft Office 2016 de A à Z

Apprenez à aimer Microsoft Word (Mac et PC)

Apprendre et maîtriser Excel de A à Z

Dans ce nouveau Bon Plan, nous vous avons sélectionné 3 packs de cours qui vous formeront aux logiciels de bureautique de, sans mettre à mal votre budget de la rentrée. En outre, si vous n'êtes pas satisfait par la formation, vous avez 30 jours pour réclamer son remboursement.Dans le monde du travail comme à la maison, être à l'aise avec les outils de la bureautique, c'est se faciliter la vie. C'est également vrai pour les personnes en reconversion ou les jeunes qui font leurs études. En effet, que vous soyez étudiant ou lycéen, vous vous êtes forcément rendu compte que maîtriser, au moins en partie, la suite Office, est indispensable pour aborder sereinement la poursuite de vos études. Avec ces formations, vous serez totalement à l'aise avec vos outils informatiques. Aussi, vous ne perdrez plus de temps à essayer de comprendre comment faire une présentation Power Point correcte, vous ferez des exposés soignés avec plaisir et facilité.Chaque cours a été créé par un formateur confirmé, expert dans son domaine d'enseignement. Les formations sont divisés en chapitres clairs, eux-mêmes découpés en plusieurs sessions. Le niveau est progressif et les premières sessions sont facilement accessibles au débutants. Vous gérez vous-mêmes votre progression et avancez à votre rythme. La formation convient aussi à ceux qui ont déjà les bases des outils informatiques enseignés. En effet, tous les chapitres sont visibles dès le départ, nul besoin de visionner la totalité d'un niveau pour vous débloquer l'accès au suivant.On entame cette sélection par le pack de coursvendu à un prix exceptionnel pour la rentrée, puisqu'il ne coûte plus que 9,99€ au lieu de 194,99€ habituellement. Cette formation vous apprend à utiliser parfaitement Word, Excel, PowerPoint mais aussi Outlook 2016. Elle vous est proposée par, ingénieur ESIEA, MVP Microsoft depuis 15 ans et également auteur de manuels d'informatique et créateur de sites internet. Ce pack vous permettra entre autres, de savoir éditer et de modifier dans Word des fichiers PDF, d'apprendre à appliquer des effets spéciaux aux images comme aux vidéos, ou encore de coéditer une présentation.La deuxième formation Udemy que nous vous proposons dans ce Bon Plan est dédiée à Word et coûte 9,99€ au lieu de 24,99€. Elle vous permettra d'acquérir des bases solides et d'aller plus loin dans votre maîtrise de cet outil informatique incontournable. Les cours sont adaptés aux utilisateurs de Mac comme de PC. C'estqui est à l'initiative de cette formation. Si le formateur est avant tout assistant technique et multimedia, il a plusieurs casquettes, et touche aussi bien au graphisme qu'à la musique MAO, modèle en 3D et crée des jeux video en réalité virtuelle. Ses cours vont à l'essentiel pour vous enseigner les méthodes les plus simples et les plus efficaces. La formation se divise ainsi en 4 parties et 33 sessions.Nous terminons cette sélection par la formation complète à Excel que propose Udemy. Celle-ci est elle aussi descendue à 9,99€ au lieu de 49,99€. Les cours ont été préparés par, véritable passionné de programmation informatique. Jean-philippe Parein est donc formateur mais aussi développeur et technicien de maintenance informatique. Cette formation complète sur Excel vous permettra de découvrir cet outil très pratique et utile au quotidien ou d'asseoir les bases que vous avez déjà et d'élargir vos connaissances du logiciel.Si vous sentez que vous butez trop souvent devant les outils de la suite Microsoft Office, n'hésitez pas à tester une ou plusieurs de ces formations. Vous gagnerez un temps précieux et serez plus à l'aise et confiant en pianotant sur votre PC. Avec ces prix ultra-compétitifs, c'est le moment de vous faire plaisir.