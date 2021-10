Ce fauteuil gaming signé Millenium chute à moins de 180€ chez Fnac

Les heures peuvent défiler, ce ne sont plus les maux de dos qui vous le feront sentir ! Ultra réglable, le fauteuil s'adapte à votre position favorite : le dossier s'incline de 90 à 180°, la hauteur de l'assise est réglable et même les accoudoirs se positionnent à votre guise en 4D. La qualité des matériaux utilisés assure quant à elle une longue durée de vie à ce fauteuil Millenium en plus d'afficher un look haut de gamme. Tout est réuni pour que vous puissiez enchaîner les sessions avec plaisir, confort et sans douleur.