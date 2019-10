Faites vous plaisir avec le Samsung Galaxy Note 10 Plus en promotion

Déjà une baisse de prix pour le monstre de Samsung

Du (vraiment) très haut de gamme

Disponible depuis le mois d'août, le Galaxy Note 10+ dans sa variante 12 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage est officiellement vendu au prix conseillé de 1109 euros. Mais il peut être acheté sur Ebay pour bien moins, à 826,09 euros exactement.Une économie de presque 300 euros donc, pour un excellent smartphone qui nous a convaincus lors de notre test . C'est le coloris Aura Glow (Argent Stellaire) qui est ici proposé. La livraison est gratuite, avec une fenêtre d'arrivée comprise entre le 30 octobre et le 8 novembre pour un achat le 21 octobre.Le Note 10+, c'est tout simplement le meilleur smartphone du numéro 1 mondial sur le marché mobile. Il est équipé d'un magnifique écran AMOLED Infinity-O (waterdrop) définition QHD+ (1440p) compatible HDR10+, d'un SoC Exynos 9825 gravé en 7nm et d'une généreuse batterie de 4300 mAh compatible recharge ultra rapide 45W. Côté logiciel, l'interface One UI basée sur Android 9 Pie est bien plus confortable que ce proposait la surcouche Samsung Experience auparavant.Bien entendu, le mode DeX qui transforme l'appareil en unité centrale et le stylet sont bien présents pour la productivité. On a aussi affaire à l'un des meilleurs photophones du moment grâce à un quadruple capteur 12 MP (f/1.5 ou f/2.4) 1/2.55" + 16 MP (f/2.2) grand-angle + 12 MP (f/2.1) téléobjectif (1/3.6") + 3D ToF. Bref, un must.