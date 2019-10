Xiaomi Mi 9 Lite 64Go à 239€ au lieu de 279€

40 euros de remise par rapport à d'autres revendeurs

Les points forts du Xiaomi Mi 9 Lite

Direction donc la plateforme eBay pour vous procurer le Xiaomi Mi 9 Lite dans sa version 64 Go au prix de 239 euros ; soit 40 euros de réduction par rapport à d'autres revendeurs.Le vendeur du produit est dwi-digital-cameras. Il possède 95,9% d'évaluations positives. La livraison du produit est gratuite et il faut compter 11 à 18 jours pour réceptionner le colis à votre domicile.Sorti en septembre 2019 dans l'Hexagone, le Mi 9 Lite est un smartphone doté d'un écran AMOLED de 6.39 pouces (avec une définition de 2340 x 1080), d'un processeur Snapdragon 710, de 6 Go de RAM, de 64 Go d'espace de stockage, d'une caméra avant de 32 MP, d'une triple caméra arrière de 48 MP + 8 MP + 2 MP et du système d'exploitation Android. En ce qui concerne la batterie, celle-ci dispose d'une capacité de 4030 mAh.Enfin, le Xiaomi Mi 9 Lite a une garantie de 2 ans et est fournie avec un câble et un chargeur.Le téléphone vous intéresse ? Alors ne tardez pas et cliquez sur le bouton ci-dessus.