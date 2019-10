🔥 Samsung Galaxy S9 SM-G960U à 354,99€

Explorer le Galaxy de Samsung chez Ebay

Plus d'un an et toutes ses dents

Nous nous retrouvons sur eBay pour ce bon plan très alléchant. Comme toujours, la livraison à votre domicile sera gratuite même si vous devrez patienter entre 8 et 10 jours avant de recevoir votre commande. Si vous n'êtes pas satisfait de votre achat, vous pourrez le renvoyer sous 30 jours afin d'obtenir un remboursement complet. Le site met aussi à votre disposition un an de "protection d'appareil et contre le vol" pour 41,99€ supplémentaires. Bref, il est temps de passer aux caractéristiques techniques du mobile signé Samsung.Le Galaxy S9 est composé d'un écran Super Amoled avec une diagonale de 5.8 pouces ainsi qu'une définition de 2960 x 1440 pixels. La qualité d'image est absolument saisissante. À l'intérieur du mobile, nous retrouvons un processeur Exynos 9810 Octa-core, 4 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go. La fluidité sera donc optimale sur toutes les applications comme sur l'interface de l'appareil. La puce graphique Mali-G72 MP18 vous permettra de lancer n'importe quel jeu avec une qualité graphique exceptionnelle. Le smartphone du géant sud-coréen offre vraiment des performances de haute volée.En ce qui concerne le capteur photo arrière, il atteint 12 mégapixels et vous permettra d'enregistrer des vidéos en 4K. De jour, vos clichés profiteront d'un rendu très convaincant. En frontal, un capteur 8 mégapixels se chargera de prendre des selfies. Avec sa batterie 3000 mAh, le mobile pourra tourner pendant environ une journée complète si vous ne poussez pas trop sur ses capacités. La recharge prendra environ une heure et demi.Un an et demi après sa sortie, le Samsung Galaxy S9 a toujours la cote auprès des utilisateurs les plus exigeants. Il n'a pas grand chose à envier à la concurrence grâce à sa puissance remarquable. La qualité des photos est aussi au rendez-vous et le design du smartphone est très réussi. Bref, si votre budget est limité, vous pouvez foncer les yeux fermés.