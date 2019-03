⚡️ Bon plan : Pack Canon EOS 4000D 18-55 III Objectif Reflex numérique à 209€ au lieu de 299€

Canon EOS 4000D, le boitier numérique efficace et abordable

Un pack Canon à prix cassé

Dans son large catalogue,dispose de l'un des meilleurs appareils photo numériques du marché : l'EOS 4000D. Ce boitier allie à la fois performances, simplicité d'utilisation et prix attractif.Conçu aussi bien pour les photographes débutants que les artistes chevronnés,dispose d'un capteur CMOS Canon de 18 MP. L'écran de 2.7'' permet de sélectionner l'un des 12 modes de prise de vue ainsi que de nombreux filtres.Mais plus que tout, l'EOS 4000D est très pratique grâce à la possibilité de lui adjoindre presquedu catalogue Canon.Déjà très attractif en temps normal, le boitier EOS 4000D passe en promotion sur Ebay. L'appareil photo numérique est vendu avec un. Le tout ne coûte que 209€ au lieu de 299€ en temps normal.En plus de réaliser 90€ d'économies, vous obtiendrez un kit idéal pour commencer à prendre rapidement de superbes photos !