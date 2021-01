Samsung Galaxy S21 : 100€ de remise et les Galaxy Buds offerts pour les Soldes !

Après avoir évoqué l'offre promotionnelle de Darty, faisons un détour par les caractéristiques du S21.

Le dernier smartphone de la gamme Galaxy du géant Samsung est doté d'un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pouces, affichant une définition de 2400 x 1400 pixels en Full HD+. Il embarque aussi un processeur Exynos 2100, une mémoire vive de 8 Go de RAM, un espace de stockage de 128 Go (non extensible) et une batterie de 4000 mAh avec charge rapide 25W.

Pour la photo, on retrouvera un triple capteur de 64 + 12 + 12 MP et un capteur frontal de 10 MP.