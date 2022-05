Le Samsung Galaxy S21 FE en promo chez Cdiscount avec une enceinte JBL Go 3 offerte !

Le Samsung Galaxy S21 FE est un très bon téléphone, aussi bien sur le papier qu'une fois entre les mains. Il est équipé d'un très bel écran Dynamic AMOLED de 6,41" avec une définition de 1080 x 2400 pixels pour une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

Le processeur est un Snapdragon 888 5G octa-core avec une fréquence de rafraîchissement de 2,9 GHz. Il est équipé de 6 Go de RAM et d'une mémoire interne de 128 Go.

La batterie de 4500 mAh offre une autonomie totale d'une bonne grosse journée avec en plus une compatibilité charge rapide 25W. Enfin, côté photo vous ne serez pas déçu par son triple capteur arrière 12 Mpx, 8 Mpx et 12 Mpx pour des vidéos en 4K à 30 ou 60 images/seconde. Et le capteur avant de 32 Mpx fait de très beaux selfies.