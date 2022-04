La box TV Android Xiaomi Mi Box S n'a jamais été si peu chère

L'avantage de la Mi Box S c'est de pouvoir être emmenée partout. Cela vous permet de profiter de votre contenu multimédia partout : sur un écran d'ordinateur, une TV, un écran portable… Bref, tout ce qui a une prise HDMI. Avec la Mi Box S il y a une télécommande afin de naviguer dans les menus. Et celle-ci est dotée d'un bouton micro afin d'invoquer l'assistant Google.

Grâce à lui vous allez pouvoir contrôler la box à la voix et demander de lancer un programme en particulier sans avoir à parcourir les menus et sous-menus. En plus, si vous liez votre compte Google à la box vous retrouverez immédiatement vos préférences, comme vos abonnements YouTube par exemple.

Et en plus des services de streaming, il est possible de télécharger quelques petits jeux afin de s'amuser entre deux épisodes de série. Comme il s'agit d'un appareil Google, vous pouvez utiliser Chromecast afin de diffuser le contenu de votre smartphone sur votre écran.