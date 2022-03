Ce PC gaming HP avec sa Nvidia RTX 3060 chute à moins de 900€ !

Dans le HP Pavilion Gaming TG01, vous avez des composants de grande qualité. En vous procurant cet ordinateur, vous êtes tranquille pour plusieurs années de jeu, encore plus pour de la bureautique ou du multimédia. Et ça commence avec le processeur Intel Core i5-10400F et ses six cœurs. La fréquence de ce dernier est de 4,30 GHz.

Avec ceci vous avez une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060 et 12 Go de mémoire dédiés. Et pour le SSD nous en avons déjà parlé il s'agit d'un M.2 PCI-e 3.0 de 512 Go. Côté mémoire vive c'est une barrette de 8 Go de RAM DDR4 qui vous permet de faire tourner vos jeux.

Le boîtier mesure 155,4 x 337,4 x 307 mm pour un poids de 5,96 kg. Et pour la connectique vous êtes servis par quatre ports USB 2.0 ainsi que quatre USB 3.2 (Gen 1), un USB Type-C 3.2 (Gen 1), trois DisplayPort, un HDMI 2.1, un lecteur SD/SDHC/SDXC et enfin un port Ethernet.