Ce code promo fait chuter le Xiaomi Redmi Note 11 à moins de 200€

Après avoir évoqué l'offre Cdiscount, faisons un focus sur les caractéristiques principales du smartphone.

Lancé en Europe à la fin du mois de janvier dernier, le Redmi Note 11 de la marque Xiaomi qui est associé au bon plan Cdiscount est un smartphone équipé d'un écran AMOLED de 6,43 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels, d'un processeur Snapdragon 680, d'un espace de stockage de 128 Go extensible jusqu'à 1 To (via une carte microSD non fournie), d'une batterie de 5000 mAh avec charge rapide et du système d'exploitation mobile Android avec une surcouche MIUI.

Côté photo/vidéo, on retrouve un quadruple capteur arrière de 50 + 8 + 2 + 2 MP et un capteur frontal de 16 MP. Enfin, la partie connectique du téléphone se compose notamment du Bluetooth, d'un port USB-C, de la norme Wifi et d'un capteur d’empreinte digitale.