Les Redmi Note 11 se lanceront en Europe à la fin du mois !

La gamme Redmi Note 11 compte un certain nombre d'appareils dans ses rangs. En Chine, pas moins de 5 smartphones trouvent leur place dans cette nouvelle famille.

Toutefois, et nous l'écrivions plus haut, nous ne savons pas exactement quels modèles seront lancés en France. Après tout, le Poco M4 lancé en décembre chez nous est déjà un Redmi Note 11 « rebrandé ».

Selon les informations de MySmartPrice, on sait au moins que la version 4G du Note 11 sera de la partie. Elle sera d'ailleurs pourvue d'un SoC Snapdragon 680 et non pas Mediatek comme c'est le cas en Chine. Du reste, on peut raisonnablement espérer la présence du Redmi Note 11 Pro, voire du modèle Pro+, autorisant une puissance de recharge à 120 W, comme le Xiaomi 11T Pro .