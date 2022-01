On connait le prix européen des Redmi Note 11 (et il est moins doux que prévu)

Selon les informations de My Smart Price, le rapport qualité-prix des Redmi Note 11 pourrait en prendre un coup par rapport à la génération précédente. Les sources du site affirment en effet que le ticket d'entrée pour le modèle équipé de 4 Go de RAM et 64 Go de stockage serait de 250 euros. 50 euros de plus que le Redmi Note 10 donc.

On passerait ensuite à 290 euros pour la variante 4+128 Go, et à 330 euros pour le modèle 6+128 Go.