Samsung Galaxy S21 FE : un code promo pour les Soldes fait chuter son prix !

Après avoir évoqué l'offre de Cdiscount, passons en revue les points forts du Fan Edition du Galaxy S21.

Ce smartphone haut de gamme embarque un écran Super AMOLED de 6,4 pouces avec une définition Full HD+ de 2340 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement de 120 Hz, du processeur Snapdragon 888, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'une batterie de 4500 mAh compatible avec la charge rapide et du système d'exploitation mobile Android 12.

La partie connectique comprend essentiellement le NFC, le Bluetooth 5.0, le Wifi 6 et le lecteur d'empreinte digitale. Quant à la partie photo, on retrouve un triple capteur arrière de 12 + 12 + 8 MP et un capteur frontal de 32 MP.