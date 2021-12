Avec cette offre de Noël, cette barre de son Samsung tombe à moins de 100€

La barre de son est l'accessoire ultime si vous cherchez à améliorer le son de votre TV. Elle se relie en HDMI ou via un câble optique au téléviseur et délivre une puissance sonore largement au-dessus de celle de base. Ici, en l'occurrence, c'est 200 W de puissance en 2.1, soit des haut-parleurs stéréo et un caisson de basse.

La HW-T450 est vendu 129,99€ sur Cdiscount. Et la promotion se trouve sur une offre de remboursement à remplir et renvoyer après l'achat. Elle se trouve juste ici , concerne plusieurs appareils. Et en ce qui concerne la barre de son présentée ici, c'est 30€ de réduction. Donc après remboursement, elle ne vous aura coûté que 99,99€.