Télétravail : ce pack écran PC et clavier/souris est une vraie offre immanquable !

Souvent il arrive que les sites marchands proposent des packs prêts à l'emploi pour des produits high tech. C'est le cas aujourd'hui avec Cdiscount qui propose un écran Smart Samsung, le M5 version 32", accompagné du pack Logitech MK270 qui comprend un clavier et une souris sans fil. Le tout pour seulement 299,99€.

Pris à part, ces produits sont vendus 39,99€ pour le pack Logitech, et 269€ pour l'écran Samsung M5. Soit 308,99€ les deux. Avec là en plus la possibilité de recevoir un remboursement de 50€ de la part de Samsung si vous décidez d'acheter ce pack avant le 30 janvier 2022. Il suffit de vous rendre sur le site de l'offre de remboursement , de remplir et renvoyer le dossier et le tour est joué.