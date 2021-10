Avec sa RTX 3050, ce portable portable HP Pavilion Gaming chute à son plus bas prix

Passons aux caractéristiques techniques de cet ordinateur qui dispose d'un écran 17 pouces avec une définition Full HD (1920 x 1080 pixels) à 144 Hz. À l'intérieur, il embarque un processeur Intel Core i5 11300H avec une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3050, 8 Go de RAM, une mémoire interne de 512 Go via SSD et le tout propulsé par le système d'exploitation Windows 10. Bref, ce PC sera capable de faire tourner les jeux récents dans d'excellentes conditions.