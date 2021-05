Le pack volant de course Logitech G920 + levier Shifter est vraiment pas cher sur Cdiscount

Toujours dans le but de parfaire l'expérience de jeu, le Logitech G920 dispose d'un revêtement en cuir cousu main qui lui donne une esthétique vraiment premium. Et les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là puisque le levier de vitesse est de la partie. Il comprend six vitesses différentes et la marche arrière s'enclenche via une simple pression.