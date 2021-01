Samsung Galaxy Tab A7 : la tablette tactile Samsung est encore moins chère

La France est également à l'honneur puisque c'est le site bordelais Cdiscount qui se charge de l'hébergement de l'appareil que nous allons évoquer. La livraison à domicile est effectuée gratuitement pour tout le monde et le paiement en quatre fois (soit 56,32€ au moment de l'achat puis 56,31€ par échéance) est d'actualité. Les adhérents Cdiscount à volonté (essai offert puis 29€/mois) recevront d'autres avantages. La garantie est valable pendant deux ans.

Cette tablette tactile Samsung Galaxy Tab A7 arbore un écran 10,4 pouces avec une définition de 2000 x 1200 pixels. Elle embarque aussi un processeur Snapdragon 662 à 2 GHz avec 3 Go de RAM et une mémoire interne de 32 Go (extensible via microSD). Le système d'exploitation Android 10 est utilisé.

Les performances sont donc parfaitement honorables puisque vous aurez la possibilité de jongler entre les applications sans difficulté. De plus, vous pourrez vous servir de la tablette pour jouer à divers titres téléchargeables.