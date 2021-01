Les écouteurs Xiaomi Redmi Airdots sont de retour à prix choc

Les Xiaomi Airdots sont des écouteurs sans fil extrêmement élégants et discrets qui vous accompagnent dans votre vie quotidienne. Les appareils ne pèsent que 4 grammes et se font oublier une fois portés. Leur format intra-auriculaire leur permet de se glisser dans votre oreille et assure une bonne isolation passive ainsi que leur maintien quelque soit votre activité.

Le rendu audio est équilibré et permet de profiter de sa musique dans de bonnes conditions que vous soyez à la maison, en ville ou dans les transports en commun. La connexion Bluetooth 5.0 permet aux Xiaomi Airdots de se connecter à votre smartphone, votre tablette ou votre PC et d'y diffuser de la musique depuis n'importe quelle plateforme de streaming ou en utilisant votre audiothèque.

Des boutons de commande vous permettent également de lire ou de mettre en pause la musique, de changer de piste mais aussi de prendre un appel téléphonique grâce au micro intégré.