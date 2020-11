Bon plan de Noël : la tablette Samsung Tab A chute sous les 180€ 🔥

Cdiscount compte vous aider à garnir le pied de votre sapin avec cette bonne affaire. Le site bordelais effectuera la livraison à domicile gratuitement et vous pouvez choisir de régler le montant demandé en quatre fois (soit 46,06€ par échéance). Les avantages Cdiscount à volonté (essai offert puis 29€/an) s'appliquent à ce produit. La garantie est valable pendant deux ans.

La Samsung Galaxy Tab A est une tablette tactile dotée d'un écran 10,1 pouces avec une définition de 1920 x 1200 pixels. Elle embarque aussi un processeur Exynos 7904 épaulé par 2 Go de RAM et une mémoire interne de 32 Go (extensible jusqu'à 512 Go via microSD).

Ses performances sont plutôt satisfaisantes avec une fluidité idéale sur l'interface et les applications. Par contre, quelques sacrifices seront à l'ordre du jour sur les jeux vidéo gourmands en ressources.