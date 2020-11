L'enceinte intelligente Google Nest Mini encore moins chère aujourd'hui !

La réduction est juste délirante pour cette mini enceinte connectée. Elle vous permettra d’écouter de la musique, mais aussi de l’utiliser avec votre assistant Google. Mais il ne s’agit pas d’écouler un vieux stock ici, il s’agit bien de la version 2 de la Nest qui offre 40 % de basse en plus que la première version.

Cette enceinte pourra être installée au mur ou poser sur une table. Elle communique en Wifi et Bluetooth 5.0. Elle utilise Chromecast pour le streaming depuis Internet et cette version 2 améliore sa qualité d’écoute et sa reconnaissance vocale. Vous allez pouvoir la commander depuis l’autre bout de la pièce sans problème.