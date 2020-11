La barre de son Samsung HW-T450 profite d'une double promo chez Cdiscount

Fournie avec un caisson de basses, la barre de son Samsung HW-T450 est l'appareil qu'il vous faut si vous souhaitez profiter du cinéma à la maison.

La barre de son dispose notamment d'une puissance de 200 W et des technologies Dolby Digital, DTS Digital Surround et Surround. Elle est compatible avec les formats OGG, ALAC, AIFF, MP3, WMA, AAC et WAV.