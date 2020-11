L'excellent tablette tactile Samsung Galaxy Tab A 10 pouces encore en promo

L'e-commerçant bordelais Cdiscount se charge d'héberger cette tablette vendue par l'enseigne TechIN. Fort heureusement, la livraison à domicile reste gratuite et le paiement en quatre fois est toujours accessible (un premier versement de 47,86€ suivi par trois échéances de 47,85€). La garantie est valable pendant deux ans.

La Samsung Galaxy Tab A concernée par cette réduction dispose d'un écran 10.1 pouces avec une définition de 1920 x 1200 pixels. Elle possède des bordures fines très appréciables autour de la zone d'affichage. Un processeur Exynos 7904 répond présent avec 2 Go de RAM et une mémoire interne de 32 Go (extensible jusqu'à 512 Go via microSD).

Globalement, les performances sont correctes lorsqu'il s'agit de naviguer sur internet ou de jongler entre les applications. Des concessions seront d'actualité sur les jeux vidéo en 3D.