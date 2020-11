La tablette tactile Samsung Galaxy Tab A est de retour à un excellent prix

Cdiscount est une fois de plus à la manœuvre de ce bon plan. Le site bordelais spécialisé dans la vente en ligne continue de livrer gratuitement à domicile durant le confinement. Vous pouvez même opter pour le paiement en quatre fois, soit 40,72€ par mensualité. Ce produit est éligible aux avantages Cdiscount à volonté (essai offert puis 29€/an). Les abonnés pourront donc le recevoir plus rapidement. Pour ce qui est de la garantie de base, elle est valable pendant deux ans.

Cette version de l'excellente tablette tactile Samsung Galaxy Tab A est dotée d'un écran 8 pouces avec une définition de 1280 x 800 pixels. L'affichage de qualité permet de lire et de regarder des vidéos dans d'excellentes conditions.

Pour la configuration, nous retrouvons un processeur Snapdragon 429, 2 Go de RAM et une mémoire interne de 32 Go (extensible via microSD). C'est parfait pour naviguer sur internet et jongler d'une application à une autre sans le moindre ralentissement. Vous pourrez aussi jouer à quelques jeux téléchargeables sur Google Play.