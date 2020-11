La montre connectée Amazfit GTR Lite est à 70€ chez Cdiscount

La GTR Lite est effectivement très endurante puisqu'elle affiche une autonomie d'environ 24 jours. Durant ce laps de temps, on profitera de son style, Amazfit mettant ici en avant un cadran proche d'une montre traditionnelle. Mais pour les personnes préférant un look plus moderne, une centaine d'autres cadrans sont également disponibles.

On profitera aussi pleinement de toutes ses fonctionnalités. Une fois appairée à son smartphone, la GTR Lite permet de contrôler sa musique ou peut servir de boussole. Elle prend en charge les SMS et les appels entrants et affiche les notifications. Un outil utile pour ne pas avoir à sortir son téléphone de sa poche durant sa course à pied.