L'enceinte connectée LG WK7 est affichée en promo sur Cdiscount

La LG WK7 est, avant même de parler de ses fonctionnalités intelligentes, une excellente enceinte pour passer votre journée au rythme de votre musique préférée. Elle dispose d'une puissance de 30W et de basses puissantes pour donner du corps à vos titres préférés. Son design cylindrique lui permet d'être positionnée à peu près partout et son coloris noir, discret et élégant, s'accorde avec tous les intérieurs.

Sur le dessus de l'appareil on retrouve quelques commandes comme l'augmentation ou la diminution du son mais un bouton permettant d'appairer son smartphone en Bluetooth. On retrouve également un bouton Google Assistant pour activer la reconnaissance vocale sans passer par la commande "OK Google". A l'arrière un bouton vous permet également de couper le micro lorsque vous invitez des amis par exemple et éviter qu'une commande vocale soit détectée par erreur.

C'est donc l'intelligence artificielle de Google qui est à la manoeuvre dans ce produit. Vous pourrez lui poser de nombreuses questions comme connaitre la météo de la semaine, le temps de circulation vers votre prochain rendez-vous ou les dernières actualités. Plusieurs membres de la famille peuvent également associer leur propre empreinte vocale pour des réponses personnalisées.