Soldes Cdiscount 2ème démarque : notre sélection de PC portables en promo pour tout budget

Soldes d'hiver 2020 chez Cdiscount

Des PC portables pour différents budgets : de 300 euros à 780 euros

Dans le cadre des soldes d'hiver 2020, pour cette sélection, nous nous sommes rendus sur Cdiscount qui est considéré comme l'un des sites marchands les plus connus chez les Français. L'enseigne bordelaise est en effet réputée pour proposer de belles offres promotionnelles à ses clients, en ce qui concerne les produits high-tech (et notamment les PC portables ).Cdiscount est connu aussi pour mettre en avant son programme Cdiscount à volonté, ce qui permet à ses membres privilégiés de bénéficier de la livraison gratuite à domicile. Si vous n'êtes pas encore abonnés, sachez que vous pouvez tester gratuitement le CDAV durant quelques jours en cliquant ici Après avoir présenté le site marchand Cdiscount et ses principaux avantages, passons désormais à notre sélection de PC portables en promo pour tout budget.Pour le premier produit, il s'agit du PC portable HP 17-ca0060nf. Idéal pour un usage de type bureautique, le laptop de 17 pouces présente un processeur AMD A4-9125 et est vendu au prix de 319€Pour 200 euros supplémentaires, vous avez le Lenovo Ideapad S145-14IWL. Ce PC portable, destiné à un usage de type multimédia, dispose d'une configuration plus importante avec notamment un processeur Core i5-8265U, une RAM de 8 Go et un espace de stockage de 512 Go en SSD. C'est une bonne machine !Si vous cherchez un PC portable Asus à moins de 500 euros, alors vous êtes au bon endroit. Le S412DA-EK200T est affiché à 499,99 euros au lieu de 749 euros ; soit une économie réalisée de près de 250 euros. Comme l'autre produit ci-avant, ce PC portable Asus possède 8 Go de RAM et 512 Go de SSD en espace de stockage. Côté processeur, on retrouve un AMD Ryzen 5 3500U.Pour notre avant-dernier PC portable de la sélection, voici un laptop destiné au Gaming : le Dell Inspiron G3 17-3779. Cette très bonne machine a tout pour plaire aux gamers puisqu'elle embarque notamment un processeur Core i5-8300H (8ème génération), une RAM de 8 Go, un stockage interne de 1 To en HDD (+ 128 Go en SSD) et surtout une carte graphique GeForce GTX 1060. Affiché en temps normal à 889,99 euros, le PC portable est en soldes à 699,99 euros.Enfin, terminons notre sélection avec ce PC portable Gamer OMEN de 16 pouces vendu en soldes à 774 euros. À l'inverse du Dell Inspiron, ce laptop OMEN destiné aux gamers possède un processeur Intel Core i5 (9ème génération) 9300H / 2.4 GHz.Côté caractéristiques, on retrouve aussi une RAM de 8 Go, un espace de stockage de 1 To en HDD (+ 128 Go en SSD) et une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1650.Si vous voulez vous acheter un PC portable à un bon prix, vous avez ici un large choix avec cette sélection qui vous a été proposée par la Team Clubic Bons Plans. Bon shopping à vous !