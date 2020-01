Soldes Cdiscount 2ème démarque : Apple Watch Series 3 42mm en promo à 229€ au lieu de 290€

La Watch Series 3 d'Apple en promotion chez Cdiscount

Une montre connectée destinée aux sportifs et aux sportives

Il faudra donc vous rendre sur le site Cdiscount pour vous procurer en promotion la montre Apple Watch Series 3. La montre connecté de la marque à la pomme bénéficie d'une remise immédiate de 61 euros et est donc affiché au tarif promotionnel de 229 euros.À propos de la livraison, il n'y a pas de frais de port supplémentaires si le retrait du produit en point relais est pris en compte par le client. Quant aux membres CDAV, ils bénéficient de la livraison gratuite à domicile grâce au programme Cdiscount à volonté La Watch Series 3 a été conçue par Apple pour aider les sportifs et les sportives à être en meilleure santé et toujours connectés.Concernant les principales caractéristiques, la montre proposée dans un coloris blanc dispose d'un bracelet de 44 mm, d'un GPS, d'une capacité de stockage de 8 Go, d'une puce sans fil W2 Apple et d'un écran OLED de 312 x 390 pixels.On retrouvera aussi un verre Ion-X, le Wi Fi (802.11b/g/n 2,4 GHz), le Bluetooth 4.2, une batterie Lithium Ion intégrée (permettant une autonomie maximale de 18 heures), une étanchéité jusqu'à 50 mètres et le système d'exploitation watchOS 5.