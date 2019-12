Cyber Monday Cdiscount : Xbox One S 1To avec 2 manettes à seulement 159,99€

La Xbox One S en promotion chez Cdiscount

Même pas besoin d'acheter des jeux !

Encore un an à attendre avant la sortie de la Xbox Scarlett, mais pas besoin de prendre son mal en patience avant de profiter de l'écosystème Xbox. En ce Cyber Monday, la Xbox One S avec lecteur Blu-Ray 4K et 1 To d'espace de stockage est disponible pour la modique somme de 159,99 euros sur Cdiscount. Une deuxième manette (blanche) est même incluse dans ce pack. Aujourd'hui, une manette Xbox One est commercialisée autour des 40 euros en promotion. On se retrouve donc pour un peu plus de 100 euros avec une console permettant de profiter des services et du catalogue Xbox et capable de lire des Blu-Ray en qualité 4K. Niveau rapport qualité-prix, nous vous mettons au défi de trouver mieux.Le pack inclut également 14 jours au Xbox Live Gold, l'abonnement qui permet de jouer en multi en ligne et qui permet d'obtenir sans frais supplémentaire des jeux One et 360 chaque mois. Vous pouvez aussi profiter gratuitement d'un mois de Game Pass, qui donne accès à plus d'une centaine de jeux à télécharger et installer sur sa console. Avec ça, vous avez de quoi faire. Le Game Pass est l'une des grandes forces de la Xbox, dont on peut ainsi profiter sans acheter de jeux. On y retrouve notamment les licences de studios Microsoft : Halo, Forza, Fable... ainsi que des titres comme Darsiders III, Rage 2 ou Gears 5. Une option économique pour jouer à une pléthore de jeux sans les payer plein pot. Retrouvez ici notre test du Xbox Game Pass pour en apprendre plus.