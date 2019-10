Xbox One X 1 To + 5 jeux Gears of War + Ghost Recon Breakpoint + 2ème manette à 399,99€

Un pack Xbox One incluant la saga Gears of War

La console Microsoft la plus puissante au monde

Alors que la Paris Games Week 2019 bat son plein, Cdiscount profite de l'événement pour proposer à ses membres fans de gaming un pack comprenant la console Xbox One X 1 To avec 5 jeux Gears of War, Ghost Recon Breakpoint et une 2ème manette ; le tout pour 399,99 euros.Afin d'éviter de débourser le moindre centime supplémentaire pour les frais de port, nous vous conseillons de privilégier le retrait gratuit du produit en point relais. Quant aux membres CDAV du site marchand, ils pourront le réceptionner gratuitement à domicile par l'intermédiaire du programme Cdiscount à volonté Dans ce pack, vous trouverez bien évidemment la Xbox One X (considérée comme la console la plus puissante au monde) d'une capacité de stockage de 1 To accompagnée d'une manette officielle (et d'une deuxième manette dans un coloris blanc).Des bonus permettent aux futurs acquéreurs de profiter de 14 jours d'essai au Xbox Live Gold et d'un mois gratuit au Xbox Game Pass. Pour rappel, la machine permet de faire tourner une large sélection de jeux en 4K / HDR. C'est pour cela que les 5 jeux Gears of War et Ghost Recon Breakpoint sont inclus dans ce bundle.