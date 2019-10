Pack Nintendo Switch Lite Turquoise + 3 jeux à 259,99€

Nintendo Switch Lite : une console qui a de l'allure

Des jeux dans tous les sens

Nous sommes chez Cdiscount pour cette réduction qui se déroule dans le cadre des 21 ans de l'enseigne. Comme toujours, le site bordelais spécialisé dans la vente en ligne propose le paiement en quatre fois. Ainsi, vous devrez débourser 66,56€ au moment de l'achat puis 66,54€ par échéance. La livraison à domicile est gratuite et les abonnés au service Cdiscount à Volonté recevront le pack chez eux en un jour ouvré sans frais supplémentaires. Un essai gratuit est à l'ordre du jour et la première année vous coûtera 29€. Enfin, la garantie est valable pour une durée de deux ans.Dans ce bundle, nous retrouvons une console Nintendo Switch Lite habillée de sa belle robe turquoise. Rappelons que ce modèle est réservé exclusivement au jeu portable. Contrairement à la Switch première du nom, la version Lite ne peut pas être reliée à un téléviseur. Autres différences notables, les manettes Joy-Con disparaissent tout comme les vibrations HD. Cependant, la Nintendo Switch Lite est aussi bien plus légère et se dote d'une croix directionnelle qui améliore l'ergonomie. La batterie embarquée est également plus endurant avec son autonomie pouvant aller jusqu'à 9 heures.Mais la console n'est pas venue seule. En effet, trois jeux sont de la partie. Il s'agit deet. Ces titres s'adressent à tous les publics. Une fois connectée à internet, la Switch vous permettra d'accéder à sa boutique en ligne. Sur cet eShop, vous pourrez télécharger gratuitement des démos ainsi que des free-to-play. Enfin, de superbes exclusivités commeou encorepourront être achetées.Cette Nintendo Switch Lite est absolument idéale pour les joueurs les plus jeunes ou pour ceux qui veulent jouer exclusivement en mode portable. Elle est abordable, légère, ergonomique et son design est très réussi. Si vous ajoutez à cela le catalogue de jeux extrêmement fourni et les belles sorties qui se profilent à l'horizon, vous obtenez la formule parfaite pour vous amuser pendant des mois.